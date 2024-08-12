Що святкують 12 серпня та які пам’ятні події сталися цього дня

12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.

У понеділок, 12 серпня, святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року з метою підвищення обізнаності про проблеми молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя.

Також сьогодні День середньої дитини. Його мета — привернути увагу до середніх дітей у сім’ї, які часто залишаються в тіні старших і молодших братів та сестер.

Крім цього, 12 серпня відзначають Всесвітній день слонів. Це важливе екологічне свято, мета його привернути увагу до проблем збереження слонів та підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, такі як браконьєрство та втрата середовища існування.

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити.

Пам’ятні події:

1915 - Перше бойове застосування літака-торпедоносця. Під час Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;

1916 - Біля Бережан (Тернопільська область) розпочалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 - У США введено заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 - Початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 - Відбувся перший матч футбольної збірної України. Противниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1947 - Перші рейди відділів УПА пробилися в Західну Європу;

1949 - Підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 - У Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 - Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1953 - Менше, ніж за рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано СРСР на полігоні в Семипалатинську (Казахстан);

1962 - Відправився в космос перший український космонавт Павло Попович;

1970 - Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;

1981 - Представлено персональний комп'ютер IBM PC;

1990 - Неподалік від міста Лубни, біля Мгарського монастиря, закладено Пагорб скорботи - пам'ятник жертвам Голодомору 1932 - 1933 років;

1992 - США, Канада і Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 - В Україні вирішено закрити всі витверезники;

2010 - У місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C.

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