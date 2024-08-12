Что празднуют 12 августа и какие памятные события произошли в этот день

12 августа отмечают Международный день молодежи и День молодежи в Украине.

В понедельник, 12 августа, отмечают Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г. с целью повышения осведомленности о проблемах молодежи и содействия их приобщению к общественной жизни.

Также сегодня День среднего ребенка. Его цель – привлечь внимание к средним детям в семье, которые часто остаются в тени старших и младших братьев и сестер.

Кроме того, 12 августа отмечают Всемирный день слонов. Это важный экологический праздник, цель его привлечь внимание к проблемам сохранения слонов и повысить осведомленность об угрозах, с которыми они сталкиваются, такие как браконьерство и утрата среды обитания.

Верующие чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты.

Памятные события:

1915 - Перше бойове застосування літака-торпедоносця. Під час Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;

1916 - Біля Бережан (Тернопільська область) розпочалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 - У США введено заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 - Початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 - Відбувся перший матч футбольної збірної України. Противниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1947 - Перші рейди відділів УПА пробилися в Західну Європу;

1949 - Підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 - У Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 - Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1953 - Менше, ніж за рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано СРСР на полігоні в Семипалатинську (Казахстан);

1962 - Відправився в космос перший український космонавт Павло Попович;

1970 - Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;

1981 - Представлено персональний комп'ютер IBM PC;

1990 - Неподалік від міста Лубни, біля Мгарського монастиря, закладено Пагорб скорботи - пам'ятник жертвам Голодомору 1932 - 1933 років;

1992 - США, Канада і Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 - В Україні вирішено закрити всі витверезники;

2010 - У місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C.

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