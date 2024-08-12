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Пожар на Запорожской АЭС: в Энергоатоме назвали вероятные причины

09:06, 12 августа 2024
Вероятными причинами пожара считают халатность оккупантов или сознательный поджог.
Пожар на Запорожской АЭС: в Энергоатоме назвали вероятные причины
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Как мы писали, 11 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты организовали пожар на территории Запорожской АЭС. В Энергоатоме предположили, что вероятной причиной пожара может быть халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

Отмечается, что нарушений границ и условий безопасной эксплуатации в ЗАЭС нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Регулятор отметил, что градирня номер один расположена примерно в километре от энергоблоков станции.

"Россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. в производственных помещениях АЭС", – рассказали в Энергоатоме.

Там подчеркнули, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ​​усугубляет общую ситуацию безопасности на ЗАЭС.

"Масштабные пожары могут приводить к развитию случившегося вплоть до радиационной аварии", - добавили в Энергоатоме.

Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения нет.

Напомним, в МАГАТЭ отреагировали на пожар, заявив, что стали свидетелями сильного темного дыма в северной части ЗАЕС, появившегося после многочисленных взрывов.

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