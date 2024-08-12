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Пожежа на Запорізькій АЕС: в Енергоатомі назвали ймовірні причини

09:06, 12 серпня 2024
Ймовірними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал.
Пожежа на Запорізькій АЕС: в Енергоатомі назвали ймовірні причини
Фото: Нікопольська РВА
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Як ми писали, 11 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти організували пожежу на території Запорізької АЕС. В Енергоатомі припустили, що ймовірною причиною пожежі може бути недбалість російських загарбників або свідомий підпал.

Зазначається, що порушень меж та умов безпечної експлуатації на ЗАЕС немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

Регулятор зауважив, що градирня номер один розташована приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

"Росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС", – розповіли в Енергоатомі.

Там підкреслили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС.

"Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", – додали в Енергоатомі. 

Наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення немає.

Нагадаємо, що у МАГАТЕ відрегували на пожежу, заявив, що стали свідками сильного темного диму в північній частині ЗАЕС, що з'явився після численних вибухів. 

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