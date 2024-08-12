У Парижі відбулася церемонія закриття Олімпіади-2024: яскраві моменти, фото

Олімпійський прапор передали Лос-Анджелесу, який прийме Олімпіаду-2028.

Фото: EPA/UPG

У неділю, 11 серпня, у Парижі відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор. Захід відбувався на стадіоні «Стад де Франс».

На параді учасників, з якого розпочалася церемонія, прапор України несли борець Парвіз Насібов та каноїстка Людмила Лузан.

На церемонії з узбережжя Лос-Анджелеса, де пройдуть наступні Ігри, виступили артисти Біллі Айліш, Snoop Dogg та Red Hot Chili Peppers. Окрім того, знаменитий голлівудський актор Том Круз ефектно доставив олімпійський прапор у США.

У стилі свого героя із серії фільмів "Місія нездійсненна" він зістрибнув з даху стадіону, забрав олімпійський прапор та поїхав на мотоциклі, щоб передати його організаторам Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Також у формі вистави показали історію появи Олімпійських ігор.





Фото: EPA/UPG

Як повідомлялося раніше, Україна завершила Олімпіаду-2024 на 22-му місці, продемонструвавши свій найкращий результат за останні 12 років за кількістю золотих медалей.

Тим часом США очолили медальну таблицю Олімпіади-2024.

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