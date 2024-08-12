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Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася, — Дніпропетровська ОВА

08:30, 12 серпня 2024
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рівень радіації в Нікопольському районі в межах норми.
Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася, — Дніпропетровська ОВА
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На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яка напередодні спалахнула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рівень радіації в Нікопольському районі перебуває у нормі.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", - повідомив Лисак.

Ймовірна причина пожежі на ЗАЕС – недбалість російських загарбників або свідомий підпал градирні. Про це повідомив Енергоатом.

Нагадаємо, 11 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти організували пожежу на території Запорізької АЕС. Він підкреслив, що рф з моменту захоплення станції використовує її як інструмент шантажу не лише України, а й усієї Європи та світу. 

У МАГАТЕ відрегували на пожежу, заявив, що стали свідками сильного темного диму в північній частині ЗАЕС, що з'явився після численних вибухів. 

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