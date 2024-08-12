Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася, — Дніпропетровська ОВА

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яка напередодні спалахнула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Рівень радіації в Нікопольському районі перебуває у нормі.
"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", - повідомив Лисак.
Нагадаємо, 11 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти організували пожежу на території Запорізької АЕС. Він підкреслив, що рф з моменту захоплення станції використовує її як інструмент шантажу не лише України, а й усієї Європи та світу.
У МАГАТЕ відрегували на пожежу, заявив, що стали свідками сильного темного диму в північній частині ЗАЕС, що з'явився після численних вибухів.
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