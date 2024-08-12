У МАГАТЕ відрегували на пожежу на Запорізькій АЕС

У МАГАТЕ заявили про вибухи перед пожежею на ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ кажуть, що стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, що з'явився після численних вибухів.

"Команда отримала повідомлення від ЗАЕС про ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали у МАГАТЕ.

Згідно з останніми даними ДСНС, радіаційна ситуація на території країни стабільна, перевищень не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти організували пожежу на території Запорізької АЕС. Він підкреслив, що рф з моменту захоплення станції використовує її як інструмент шантажу не лише України, а й усієї Європи та світу.

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