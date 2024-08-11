Російські окупанти влаштували пожежу на Запорізькій АЕС: Зеленський вимагає від МАГАТЕ термінової реакції

Російські окупанти організували пожежу на території Запорізької атомної електростанції, що тимчасово знаходиться під контролем росіян, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
«Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції», – заявив Президент.
Наразі момент показники радіації залишаються в межах норми, але, як зазначив Єрмак, ситуація залишається критичною доти, поки російські терористи контролюють АЕС. Він підкреслив, що росія з моменту захоплення станції використовує її як інструмент шантажу не лише України, а й усієї Європи та світу.
«Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», – додав Зеленський.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.