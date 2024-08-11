Російські окупанти влаштували пожежу на Запорізькій АЕС: Зеленський вимагає від МАГАТЕ термінової реакції

Президент України вимагає міжнародної реакції, оскільки лише український контроль може гарантувати безпеку на ЗАЕС.

Російські окупанти організували пожежу на території Запорізької атомної електростанції, що тимчасово знаходиться під контролем росіян, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції», – заявив Президент.

Наразі момент показники радіації залишаються в межах норми, але, як зазначив Єрмак, ситуація залишається критичною доти, поки російські терористи контролюють АЕС. Він підкреслив, що росія з моменту захоплення станції використовує її як інструмент шантажу не лише України, а й усієї Європи та світу.

«Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», – додав Зеленський.

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