США розглядають амністію для президента Венесуели Ніколаса Мадуро в обмін на його відставку

США можуть запропонувати амністію для Мадуро для досягнення політичного рішення у Венесуелі.

Джерело фото: The Hill

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запропонувати президенту Венесуели Ніколасу Мадуро амністію в обмін на його добровільну відставку, повідомляє The Wall Street Journal. Це рішення є частиною стратегії Вашингтона, спрямованої на вирішення політичної кризи у Венесуелі після спірних президентських виборів.

За інформацією видання, США ведуть переговори про помилування Мадуро та його ключових помічників, які вже мають звинувачення від Міністерства юстиції США. Вашингтон намагається переконати Мадуро залишити президентську посаду до завершення його терміну в січні наступного року.

Один із джерел, близьких до адміністрації президента США Джо Байдена, зазначає, що амністія для Мадуро і його оточення може стати важливим інструментом для його відсторонення від влади. США мають обмежений час до інавгурації нового президента Венесуели, а досягнення цієї угоди залежить від результатів американських виборів у листопаді. У разі перемоги Дональда Трампа, існує ризик повернення до агресивної політики щодо Венесуели, адже адміністрація Трампа вже запроваджувала санкції та підтримувала опозиційний уряд у країні.

Ніколас Мадуро, згідно з інформацією WSJ, готовий до переговорів, якщо США проявлять до нього повагу. Однак, незважаючи на скасування більшості економічних санкцій адміністрацією Байдена, Мадуро все ще залишається скептично налаштованим до американської політики.

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