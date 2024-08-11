Практика судів
  1. У світі

США розглядають амністію для президента Венесуели Ніколаса Мадуро в обмін на його відставку

21:55, 11 серпня 2024
США можуть запропонувати амністію для Мадуро для досягнення політичного рішення у Венесуелі.
США розглядають амністію для президента Венесуели Ніколаса Мадуро в обмін на його відставку
Джерело фото: The Hill
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запропонувати президенту Венесуели Ніколасу Мадуро амністію в обмін на його добровільну відставку, повідомляє The Wall Street Journal. Це рішення є частиною стратегії Вашингтона, спрямованої на вирішення політичної кризи у Венесуелі після спірних президентських виборів.

За інформацією видання, США ведуть переговори про помилування Мадуро та його ключових помічників, які вже мають звинувачення від Міністерства юстиції США. Вашингтон намагається переконати Мадуро залишити президентську посаду до завершення його терміну в січні наступного року.

Один із джерел, близьких до адміністрації президента США Джо Байдена, зазначає, що амністія для Мадуро і його оточення може стати важливим інструментом для його відсторонення від влади. США мають обмежений час до інавгурації нового президента Венесуели, а досягнення цієї угоди залежить від результатів американських виборів у листопаді. У разі перемоги Дональда Трампа, існує ризик повернення до агресивної політики щодо Венесуели, адже адміністрація Трампа вже запроваджувала санкції та підтримувала опозиційний уряд у країні.

Ніколас Мадуро, згідно з інформацією WSJ, готовий до переговорів, якщо США проявлять до нього повагу. Однак, незважаючи на скасування більшості економічних санкцій адміністрацією Байдена, Мадуро все ще залишається скептично налаштованим до американської політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

Матір працівниці митниці купила квартиру за дорученням дочки – Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути її як необґрунтований актив

Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути на користь держави як необґрунтований актив вартість квартири, придбаної матір’ю заступниці начальника відділу митного оформлення митниці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду