ЗСУ просунулися на 30 км вглиб рф, росіяни будують оборонні лінії поблизу Курської АЕС

Українські війська досягли 30 км вглиб росії і це найзначніше вторгнення з початку повномасштабної війни, – ВВС.

Українські війська просунулися на 30 км вглиб росії, що стало найбільшим і найзначнішим вторгненням з початку повномасштабного вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року, повідомляє BBC.

За даними Міноборони рф, російські сили вступили в бій з українськими військами в районі селищ Толпіно і Загальний Колодезь, оскільки наступ на Курську область триває вже шосту добу. Росіяни стверджують, що змогли запобігти прориву українських сил у цих районах, які розташовані приблизно за 25 і 30 км від кордону з Україною.

Британська служба BBC зазначає, що ці дані підтверджують просування Сил оборони України в Курський прикордонний район. Кореспонденти BBC, які перебувають у Сумах, зафіксували постійний рух бронетранспортерів і танків у бік росії, зокрема техніки, позначеної білими трикутниками для відрізнення від української техніки.

Також з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки використовуються в боях на території росії. Аналіз супутникових знімків показує, що росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської атомної електростанції. Українські сили вже просунулися в межах 50 км від цього об'єкта. Супутникові знімки свідчать про нещодавнє будівництво траншей поблизу Курської АЕС, зокрема за 8 км від станції.

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