В Ірландії заарештували чоловіка за онлайн-погрози прем'єр-міністру Саймону Гаррісу

Чоловік через Instagram погрожував вибухом та ножем прем'єр-міністру Ірландії.

Джерело фото: zbruc.eu

В Ірландії поліція затримала чоловіка у північно-західному регіоні у зв'язку з погрозами на адресу прем'єр-міністра Саймона Гарріса. Про це повідомляє BBC.

Затримання відбулося сьогодні вранці, і підозрюваний наразі перебуває під вартою. Розслідування щодо погроз Гаррісу та його родині тривало протягом останніх трьох місяців.

Під час попереднього інциденту, що стався минулої п’ятниці, 50-річного чоловіка затримали у зв'язку з погрозою вибуху в будинку прем'єра, проте згодом його звільнили без висунення обвинувачень.

Минулих вихідних у соціальній мережі Instagram знову з’явилася погроза, цього разу зі згадкою про ножі.

Прем'єр-міністр Саймон Гарріс заявив, що ці погрози не вплинуть на його здатність виконувати свої обов'язки.

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