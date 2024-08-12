Коли в Україну повернуться відключення світла, – відповіли в ДТЕК

ДТЕК попереджає про можливі відключення світла з початком холодів.

З наближенням холодів в Україні очікується збільшення навантаження на енергосистему, що може призвести до повернення графіків відключень світла. Наразі, завдяки покращенню ситуації в енергетиці, графіків відключень немає, але це може змінитися, якщо не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру РФ або аномальної спеки, повідомляє ДТЕК.

Відповідно до прогнозів, ситуація може залишатися стабільною приблизно до середини жовтня. Однак з настанням холодів і збільшенням споживання електроенергії для опалення, а також через раннє настання темряви, «Укренерго» може знову ввести обмеження споживання електроенергії.

ДТЕК підкреслює, що енергетична ситуація залишається складною через втрату близько 9 ГВт потужностей внаслідок російських атак. Швидке відновлення всіх втрачених потужностей неможливе, і тому графіки відключень можуть зберігатися принаймні до кінця опалювального сезону.

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