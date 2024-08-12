На Уманщині загинув 61-річний водій легковика в результаті зіткненні з вантажівкою

Водій легковика на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою.

Джерело фото: поліція Черкаської області

У Черкаській області на Уманщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 61-річний чоловік. ДТП за участю легкового автомобіля Hyundai та вантажівки Daf з напівпричепом трапилася 11 серпня близько 14:00 години на автодорозі «Стрий-Ізварине» біля Умані. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Згідно з попередніми даними, водій Hyundai на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії 61-річний водій легковика загинув на місці. 29-річний водій вантажівки не постраждав і від госпіталізації відмовився.

Поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі продовжують встановлювати деталі та обставини ДТП.

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