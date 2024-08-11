Збережуть, чи закриють у бетонний колектор річку Либідь, – Кличко різко відреагував

Київський міський голова відкинув заклики до збереження річки Либідь у відкритому вигляді, заявивши, що «аргументи не можуть бути прийняті як такі, що заслуговують на увагу».

Джерело фото: petition.kyivcity.gov.ua

Київську владу закликали до збереження річки Либідь у відкритому вигляді. Ініціатор петиції, за якою йшлося про заборону закриття річки у бетонний колектор, аргументує, що це рішення суперечить інтересам громади і якісному поліпшенню життя в місті. За його словами, закриття річки може негативно вплинути на екологічну ситуацію, дощову каналізацію та нову забудову. Він також підкреслив культурну та історичну цінність Либіді, яка є частиною тисячолітньої спадщини Києва.

«Таке рішення суперечить принципу поступового покращення якості життя в місті й не відповідає інтересам громади», — наголосив Шатохін.

Шатохін пропонує перетворити річку на відкриту водойму, що сприятиме розвитку комерції, бізнесу і підвищенню загального добробуту. Він стверджує, що відновлені міські річки можуть стати осередками для нових робочих місць і бюджету міста.

«Відкриті й відновлені міські річки стають осередками комерції та бізнесу […], що створює нові робочі місця і надходження до бюджету. Унікальні природні локації збільшують привабливість міста і суб’єктивне відчуття добробуту», — завинив ініціатор звернення.

Петиція зібрала 7646 підписів.

У відповідь, міський голова Віталій Кличко зазначив, що річка Либідь вже частково перетворена на бетонований канал для захисту від затоплень. На єдиній ділянці, де річка зберегла природний вигляд, створено природну пам’ятку площею 0,3 гектара.

«Відтак, сумнівним з погляду логіки є зв’язок Либідь із матеріальним добробутом, оскільки річище її протікання вкрай важко корелюється зі створенням осередків комерції та бізнесу», — заявив міський голова.

Кличко вважає, що аргументи петиції не мають підстав, адже річка Либідь у своєму бетонованому руслі вже відіграє важливу роль у запобіганні затопленням і не може бути корельована з комерційним розвитком.

«За цих умов зазначені в петиції аргументи не можуть бути прийняті як такі, що заслуговують на увагу. Відтак, перспективну вісь громадської активності варто перенаправити на розвиток ділянок річища [річки] Либідь», — наголосив Кличко.

Міський голова також анонсував плани реконструкції гідротехнічних споруд для відновлення екологічного та санітарно-гігієнічного стану річки, що, на його думку, забезпечить екологічну рівновагу.

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