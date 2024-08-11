Сохранят или закроют в бетонный коллектор реку Лыбидь, – Кличко резко отреагировал

Киевский городской голова отверг призывы к сохранению реки Лыбидь в открытом виде, заявив, что «аргументы не могут быть приняты как заслуживающие внимания».

Источник фото: petition.kyivcity.gov.ua

Киевские власти призвали к сохранению реки Лыбидь в открытом виде. Инициатор петиции, по которой речь шла о запрете закрытия реки в бетонный коллектор, аргументирует, что это решение противоречит интересам общества и качественному улучшению жизни в городе. По его словам, закрытие реки может негативно повлиять на экологическую ситуацию, дождевую канализацию и новую застройку. Он также подчеркнул культурную и историческую ценность Лыбеди, которая является частью тысячелетнего наследия Киева.

«Такое решение противоречит принципу постепенного улучшения качества жизни в городе и не отвечает интересам общества», - подчеркнул Шатохин.

Шатохин предлагает превратить реку в открытый водоем, что будет способствовать развитию коммерции, бизнеса и повышению общего благосостояния. Он утверждает, что восстановленные городские реки могут стать центрами для новых рабочих мест и бюджета города.

«Открытые и восстановленные городские реки становятся центрами коммерции и бизнеса [...], что создает новые рабочие места и поступления в бюджет. Уникальные природные локации увеличивают привлекательность города и субъективное ощущение благополучия», - завил инициатор обращения.

Петиция собрала 7646 подписей.

В ответ, городской голова Виталий Кличко отметил, что река Лыбидь уже частично превращена в бетонированный канал для защиты от затоплений. На единственном участке, где река сохранила естественный вид, создан природный памятник площадью 0,3 гектара.

«Следовательно, сомнительной с точки зрения логики является связь Лыбедь с материальным благосостоянием, поскольку русло ее протекания крайне трудно коррелируется с созданием центров коммерции и бизнеса», - заявил городской голова.

Кличко считает, что аргументы петиции не имеют оснований, ведь река Лыбидь в своем бетонированном русле уже играет важную роль в предотвращении затоплений и не может быть коррелирована с коммерческим развитием.

«В этих условиях указанные в петиции аргументы не могут быть приняты как заслуживающие внимания. Следовательно, перспективную ось общественной активности следует перенаправить на развитие участков русла [реки] Лыбидь», - подчеркнул Кличко.

Городской голова также анонсировал планы реконструкции гидротехнических сооружений для восстановления экологического и санитарно-гигиенического состояния реки, что, по его мнению, обеспечит экологическое равновесие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.