На Уманщине погиб 61-летний водитель легковушки в результате столкновения с грузовиком

Водитель легковушки на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Источник фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области на Уманщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 61-летний мужчина. ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Daf с полуприцепом случилось 11 августа около 14:00 часов на автодороге "Стрый-Изварино" возле Умани. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Согласно предварительным данным, водитель Hyundai на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии 61-летний водитель легковушки погиб на месте. 29-летний водитель грузовика не пострадал и от госпитализации отказался.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают устанавливать детали и обстоятельства ДТП.

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