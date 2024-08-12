Когда в Украину вернутся отключения света, – ответили в ДТЭК

ДТЭК предупреждает о возможных отключениях света с началом холодов.

С приближением холодов в Украине ожидается увеличение нагрузки на энергосистему, что может привести к возвращению графиков отключений света. Сейчас, благодаря улучшению ситуации в энергетике, графиков отключений нет, но это может измениться, если не будет новых атак на энергетическую инфраструктуру РФ или аномальной жары, сообщает ДТЭК.

Согласно прогнозам, ситуация может оставаться стабильной примерно до середины октября. Однако с наступлением холодов и увеличением потребления электроэнергии для отопления, а также из-за раннего наступления темноты, «Укрэнерго» может снова ввести ограничения потребления электроэнергии.

ДТЭК подчеркивает, что энергетическая ситуация остается сложной из-за потери около 9 ГВт мощностей вследствие российских атак. Быстрое восстановление всех утраченных мощностей невозможно, и поэтому графики отключений могут сохраняться по крайней мере до конца отопительного сезона.

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