В Ирландии арестовали мужчину за онлайн-угрозы премьер-министру Саймону Харрису

Мужчина через Instagram угрожал взрывом и ножом премьер-министру Ирландии.

Источник фото: zbruc.eu

В Ирландии полиция задержала мужчину в северо-западном регионе в связи с угрозами в адрес премьер-министра Саймона Харриса. Об этом сообщает BBC.

Задержание произошло сегодня утром, и подозреваемый сейчас находится под стражей. Расследование относительно угроз Харрису и его семье продолжалось в течение последних трех месяцев.

Во время предыдущего инцидента, произошедшего в прошлую пятницу, 50-летнего мужчину задержали в связи с угрозой взрыва в доме премьера, однако впоследствии его освободили без предъявления обвинений.

В минувшие выходные в социальной сети Instagram снова появилась угроза, на этот раз с упоминанием о ножах.

Премьер-министр Саймон Харрис заявил, что эти угрозы не повлияют на его способность выполнять свои обязанности.

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