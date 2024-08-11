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ВСУ продвинулись на 30 км вглубь рф, россияне строят оборонительные линии вблизи Курской АЭС

21:20, 11 августа 2024
Украинские войска достигли 30 км вглубь россии и это самое значительное вторжение с начала полномасштабной войны, – ВВС.
ВСУ продвинулись на 30 км вглубь рф, россияне строят оборонительные линии вблизи Курской АЭС
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Украинские войска продвинулись на 30 км вглубь россии, что стало крупнейшим и самым значительным вторжением с начала полномасштабного вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года, сообщает BBC.

По данным Минобороны рф, российские силы вступили в бой с украинскими войсками в районе поселков Толпино и Общий Колодезь, поскольку наступление на Курскую область продолжается уже шестые сутки. Россияне утверждают, что смогли предотвратить прорыв украинских сил в этих районах, которые расположены примерно в 25 и 30 км от границы с Украиной.

Британская служба BBC отмечает, что эти данные подтверждают продвижение Сил обороны Украины в Курский пограничный район. Корреспонденты BBC, которые находятся в Сумах, зафиксировали постоянное движение бронетранспортеров и танков в сторону россии, в частности техники, обозначенной белыми треугольниками для отличия от украинской техники.

Также появились аэрофотоснимки, на которых видно, как украинские танки используются в боях на территории россии. Анализ спутниковых снимков показывает, что россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской атомной электростанции. Украинские силы уже продвинулись в пределах 50 км от этого объекта. Спутниковые снимки свидетельствуют о недавнем строительстве траншей вблизи Курской АЭС, в частности в 8 км от станции.

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