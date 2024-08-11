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США рассматривают амнистию для президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на его отставку

21:55, 11 августа 2024
США могут предложить амнистию для Мадуро для достижения политического решения в Венесуэле.
США рассматривают амнистию для президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на его отставку
Источник фото: The Hill
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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность предложить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию в обмен на его добровольную отставку, сообщает The Wall Street Journal. Это решение является частью стратегии Вашингтона, направленной на решение политического кризиса в Венесуэле после спорных президентских выборов.

По информации издания, США ведут переговоры о помиловании Мадуро и его ключевых помощников, которые уже имеют обвинения от Министерства юстиции США. Вашингтон пытается убедить Мадуро покинуть президентский пост до завершения его срока в январе следующего года.

Один из источников, близких к администрации президента США Джо Байдена, отмечает, что амнистия для Мадуро и его окружения может стать важным инструментом для его отстранения от власти. США имеют ограниченное время до инаугурации нового президента Венесуэлы, а достижение этого соглашения зависит от результатов американских выборов в ноябре. В случае победы Дональда Трампа, существует риск возвращения к агрессивной политике в отношении Венесуэлы, ведь администрация Трампа уже вводила санкции и поддерживала оппозиционное правительство в стране.

Николас Мадуро, согласно информации WSJ, готов к переговорам, если США проявят к нему уважение. Однако, несмотря на отмену большинства экономических санкций администрацией Байдена, Мадуро все еще остается скептически настроенным к американской политике.

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