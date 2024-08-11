Российские оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС: Зеленский требует от МАГАТЭ срочной реакции

Президент Украины требует международной реакции, поскольку только украинский контроль может гарантировать безопасность на ЗАЭС.

Российские оккупанты организовали пожар на территории Запорожской атомной электростанции, которая временно находится под контролем россиян, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции», - заявил Президент.

На данный момент показатели радиации остаются в пределах нормы, но, как отметил Ермак, ситуация остается критической до тех пор, пока российские террористы контролируют АЭС. Он подчеркнул, что россия с момента захвата станции использует ее как инструмент шантажа не только Украины, но и всей Европы и мира.

«Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности», - добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.