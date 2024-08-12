В МАГАТЭ отреагировали на пожар на Запорожской АЭС

В МАГАТЭ заявили о взрывах перед пожаром на ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ говорят, что стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после многочисленных взрывов.

"Команда получила сообщение от ЗАЭС о возможной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в МАГАТЭ.

Согласно последним данным ГСЧС, радиационная ситуация на территории страны стабильная, превышения не зафиксированы.

Напомним, 11 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты организовали пожар на территории Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что рф с момента захвата станции использует ее как инструмент шантажа не только Украины, но и всей Европы и мира.

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