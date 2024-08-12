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Пожар на Запорожской АЭС прекратился, — Днепропетровская ОВА

08:30, 12 августа 2024
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что уровень радиации в Никопольском районе в пределах нормы.
Пожар на Запорожской АЭС прекратился, — Днепропетровская ОВА
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На территории Запорожской атомной электростанции прекратился пожар, который накануне вспыхнул. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Уровень радиации в Никопольском районе находится в норме.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле", - сообщил Лысак.

Напомним, 11 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты организовали пожар на территории Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что рф с момента захвата станции использует ее как инструмент шантажа не только Украины, но и всей Европы и мира.

В МАГАТЭ отреагировали на пожар, заявив, что стали свидетелями сильного темного дыма в северной части ЗАЕС, появившегося после многочисленных взрывов.

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