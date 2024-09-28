У Сумах ворог вдарив «шахедами» по лікарні, є загиблі — фото

У результаті ворожого удару 6 людей загинуло та 10 отримали поранення.

У суботу, 28 вересня, російські окупанти завдали подвійного удару по лікарні та житловому сектору в обласному центрі, застосувавши БпЛА. Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Зазначається, що станом на 9:30 унаслідок влучань загинули 6 людей, серед яких один поліцейський, ще 10 людей поранені, серед яких теж один поліцейський.

«Рятувальники та поліція прибули на місце влучання, аби евакуювати та допомогти людям після першого удару, коли ворог цинічно вдарив вдруге», - заявили у поліції.

На місці удару працюють поліцейські – слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.