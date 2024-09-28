З 1 жовтня почнуть діяти обмеження на перекази з картки на картку — який ліміт та що залишиться без змін

В Україні почнуть діяти ліміти на перекази фізичних осіб з картки на картку, також відомі як P2P-перекази.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

Ключові зміни

Обмеження встановлюються тимчасово – на пів року. Ліміт у 150 000 грн на місяць діятиме лише на вихідні перекази (на картки інших фізичних осіб) за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, пише Intechinsider.

При цьому обмежень на вхідні перекази, а також обмежень по кількості немає.

Що залишиться без обмежень:

перекази коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;

перекази юридичних осіб;

операції за реквізитами IBAN також не обмежуватимуться;

перекази тих осіб, щомісячні доходи яких перевищують суму в 150 000 грн і які можуть надати відповідні підтвердження.

Окрім того, ліміт не застосовується до рахунків волонтерів – таке рішення регулятор прийняв після проведення кількох обговорень зі спільнотою волонтерів. Зокрема ліміти не діятимуть:

під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери;

під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери.

Для того, щоб банки/надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п’яти. Серед цих критеріїв:

фізична особа-користувач картки офіційно зареєстрована як волонтер;

проведення волонтерських зборів є типовим для рахунків власника картки;

користувач картки подав офіційного листа від державного органу або військової частини чи благодійного фонду про співпрацю і збір коштів;

власник картки заздалегідь подав інформацію про запланований збір коштів, його мету і приблизну суму;

у відкритих джерела – інтернеті, соцмережах – є інформація, що підтверджує, що власник картки є волонтером і збирає гроші в межах такої діяльності.

Штрафів за перевищення лімітів не передбачено. Проте банк клієнта вимагатиме надати документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Так, було доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Додамо, у Нацбанку розтлумачили заяву заступника голови НБУ Дмитра Олійника, який, як повідомили у НБУ, порадив банкам «домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті».

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