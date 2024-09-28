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У 10 регіонах України уже працюють мобільні аптеки

19:48, 28 вересня 2024
Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти.
У 10 регіонах України уже працюють мобільні аптеки
Джерело фото: moz.gov.ua
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Мобільні аптеки вже працюють у 10 регіонах України. Проєкт мобільних аптечних пунктів запущено у Харківській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській, Рівненській, Одеській і Житомирській областях.

У серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти. Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану — також на прифронтових територіях.

У мобільних аптеках можна отримати:

  • безрецептурні препарати;
  • ліки за рецептом (паперовим або електронним);
  • медикаменти за програмою «Доступні ліки», які частково або повністю оплачуються державою.

Дізнатися про розклад прибуття мобільної аптеки можна у сімейного лікаря або через місцеву владу. Маршрути визначаються за потребами громад.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні перевірятимуть ліки на фальсифікацію за стандартами ЄС.

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