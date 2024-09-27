В Україні перевірятимуть ліки на фальсифікацію за стандартами ЄС

В Україні запрацює нова система перевірки ліків – з 2D-кодуванням.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення і належне функціонування в Україні національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. Воно зобов'язує виробників наносити засоби безпеки на упаковку лікарського засобу. Добровільно це можна буде робити з 1 січня 2026 року, обов’язково – з 1 січня 2028 року. Про це повідомили у МОЗ.

Як зазначається, Україна поступово переходить на стандарти ЄС для забезпечення громадян якісними ліками й боротьби з фальсифікатом. Такі стандарти включають захист поставок лікарських засобів та дотримання уніфікованої системи кодування та ідентифікації.

У МОЗ пояснили, що верифікація лікарських засобів з 2D-кодуванням стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу, щоби виявити фальсифіковані ліки, які вже наявні на ринку, та запобігти їхній появі у майбутньому.

Як це працюватиме

Виробники будуть зобов’язані маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором. Перед наданням споживачу лікарські засоби перевірятимуть на автентичність – вона встановлюватиметься системою наскрізної перевірки із перевіркою на рівні дистриб’юторів.

У місцях відпуску лікарський засіб скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яка внесена виробником до централізованого сховища даних. Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивуватиметься і лікарський засіб видадуть пацієнту. Якщо інформація не збігатиметься — система видасть попередження і визначить це як надзвичайний випадок. Тоді такі ліки не видаватимуть споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи.

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