Практика судів
  1. В Україні

В Україні перевірятимуть ліки на фальсифікацію за стандартами ЄС

12:04, 27 вересня 2024
В Україні запрацює нова система перевірки ліків – з 2D-кодуванням.
В Україні перевірятимуть ліки на фальсифікацію за стандартами ЄС
Джерело фото: Laurynas Me / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення і належне функціонування в Україні національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. Воно зобов'язує виробників наносити засоби безпеки на упаковку лікарського засобу. Добровільно це можна буде робити з 1 січня 2026 року, обов’язково – з 1 січня 2028 року. Про це повідомили у МОЗ.

Як зазначається, Україна поступово переходить на стандарти ЄС для забезпечення громадян якісними ліками й боротьби з фальсифікатом. Такі стандарти включають захист поставок лікарських засобів та дотримання уніфікованої системи кодування та ідентифікації.

У МОЗ пояснили, що верифікація лікарських засобів з 2D-кодуванням стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу, щоби виявити фальсифіковані ліки, які вже наявні на ринку, та запобігти їхній появі у майбутньому.

Як це працюватиме

Виробники будуть зобов’язані маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором. Перед наданням споживачу лікарські засоби перевірятимуть на автентичність – вона встановлюватиметься системою наскрізної перевірки із перевіркою на рівні дистриб’юторів.

У місцях відпуску лікарський засіб скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яка внесена виробником до централізованого сховища даних. Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивуватиметься і лікарський засіб видадуть пацієнту. Якщо інформація не збігатиметься — система видасть попередження і визначить це як надзвичайний випадок. Тоді такі ліки не видаватимуть споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді

Прокурор Юлія Буланова не захотіла здійснювати правосуддя у Шевченківському райсуді міста Києва.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Кабмін схвалив законопроект про скасування проходження медогляду під час взяття на військовий облік призовників

Як повідомили у Міноборони, ліквідуються комісії для взяття на військовий облік призовників та скасовується проходження медогляду під час взяття громадян на військовий облік.

Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, не є порушенням КПК – Верховний Суд

КПК не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва