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В Украине будут проверять лекарства на фальсификацию по стандартам ЕС

12:04, 27 сентября 2024
В Украине заработает новая система проверки лекарств – с 2D-кодированием.
В Украине будут проверять лекарства на фальсификацию по стандартам ЕС
Источник фото: Laurynas Me / Unsplash
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Кабинет Министров принял решение о создании и надлежащем функционировании в Украине национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. Оно обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковку лекарственного средства. Добровольно это можно будет делать с 1 января 2026, обязательно – с 1 января 2028 года. Об этом сообщили в Минздраве.

Как отмечается, Украина постепенно переходит на стандарты ЕС для обеспечения граждан качественными лекарствами и борьбы с фальсификатом. Такие стандарты включают в себя защиту поставок лекарственных средств и соблюдение унифицированной системы кодирования и идентификации.

В Минздраве пояснили, что верификация лекарственных средств с 2D-кодированием стала основным решением для многих развитых стран мира, чтобы выявить фальсифицированные лекарства, которые уже имеются на рынке, и предотвратить их появление в будущем.

Как это будет работать

Производители будут обязаны маркировать упаковку лекарства кодом с уникальным идентификатором. Перед предоставлением потребителю лекарственные средства будут проверять на подлинность – она будет устанавливаться системой сквозной проверки с проверкой на уровне дистрибьюторов.

В местах отпуска лекарственное средство будут сканировать и проверять, соответствует ли информация на уникальном верификаторе той, которая внесена изготовителем в централизованное хранилище данных. Если данные будут совпадать, код на упаковке будет деактивироваться и лекарственное средство выдадут пациенту. Если информация не будет совпадать, система выдаст предупреждение и определит это как чрезвычайный случай. Тогда такое лекарство не будут выдавать потребителю, а их проверкой займутся компетентные органы.

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