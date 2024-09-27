В Винницкой области фельдшер отслеживал маршруты колонн ВСУ и передавал их врагу для корректировки ударов

Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант «сел на хвост» и ехал за ней почти 100 км.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины в Винницкой области задержала российского агента, который шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.

СБУ указывает, что под «прицелом» врага находились подразделения ВСУ, двигавшиеся по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.

По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.

«Для выполнения этой задачи фсб дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого «избрали» из-за его прокремлевской активности в Телеграмм-каналах», — уточнили в Службе.

По инструкции окупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.

Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант «сел на хвост» и ехал за ней почти 100 км. Таким образом, он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне.

Предателя задержали вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций украинских войск.

«На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с «связным» фсб – Сергеем Лебедевым (более известный как блогер «Лохматый») из Донецка», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.