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Supacat представила военную версию Toyota Hilux с шестью колесами и пулеметом

11:31, 27 сентября 2024
Автомобиль Toyota Hilux превратили в шестиколесную боевую машину для армии Австралии.
Supacat представила военную версию Toyota Hilux с шестью колесами и пулеметом
Источник фото: carscoops
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Компания Supacat из Австралии создала военную модификацию пикапа Toyota Hilux, превратив его в шестиколесную боевую машину. Как сообщает Carscoops, этот проект имеет целью участие в тендере на поставку техники для Вооруженных сил Австралии.

Модифицированный Toyota Hilux получил удлиненную раму и третью ось, что позволило увеличить грузоподъемность до 3 тонн, а общая масса авто теперь составляет 6,5 тонны. На новой грузовой платформе установили турель с пулеметом, а также дополнительные отсеки для амуниции и канистр с топливом.

Автомобиль оснастили стальными бамперами, лебедкой, шноркелем для преодоления водных преград, внедорожными шинами и спутниковой связью. Под капотом остался 2,8-литровый турбодизель, но его мощность будет увеличена, превысив 200 лошадиных сил.

Пикап уже готов к серийному производству, и Supacat планирует предложить его для армии Австралии в качестве надежного транспорта для боевых задач.

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