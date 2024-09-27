Supacat представила військову версію Toyota Hilux з шістьма колесами та кулеметом

Автомобіль Toyota Hilux перетворили на шестиколісну бойову машину для армії Австралії.

Джерело фото: carscoops

Компанія Supacat з Австралії створила військову модифікацію пікапа Toyota Hilux, перетворивши його на шестиколісну бойову машину. Як повідомляє Carscoops, цей проект має на меті участь у тендері на поставку техніки для Збройних сил Австралії.

Модифікований Toyota Hilux отримав подовжену раму та третю вісь, що дозволило збільшити вантажопідйомність до 3 тонн, а загальна маса авто тепер становить 6,5 тонни. На новій вантажній платформі встановили турель із кулеметом, а також додаткові відсіки для амуніції та каністр із паливом.

Автомобіль оснастили сталевими бамперами, лебідкою, шноркелем для подолання водних перешкод, позашляховими шинами та супутниковим зв’язком. Під капотом залишився 2,8-літровий турбодизель, але його потужність буде збільшено, перевищивши 200 кінських сил.

Пікап вже готовий до серійного виробництва, і Supacat планує запропонувати його для армії Австралії як надійний транспорт для бойових завдань.

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