Оклади від 11 до 17 тис грн — Одеський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Одеський окружний адмінсуд шукає головного спеціаліста та помічника судді.

Фото: facebook.com/adm.od.court.gov.ua

Одеський окружний адміністративний суд повідомив про наявність двох вакантних посад.

— Помічник судді (Оклад 17 381,00)

Вимоги до кандидатів:

- вища юридична освіта (магістер);

- бажання навчатися та працювати;

- досвід роботи в суді.

— Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (Оклад 11 855,00)

Вимоги до кандидатів:

- вища освіта за спеціальністю «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» (диплом не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра)

- бажання навчатися та працювати.

«Ми гарантуємо:

- навчання та підтримку;

- можливості для кар'єрного зростання;

- дружню атмосферу.

Чекаємо на Ваші резюме: [email protected]

Телефонуйте: 0987610101, 0487055783 (76)», - сказано у повідомленні.

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