Оклади від 11 до 17 тис грн — Одеський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Одеський окружний адміністративний суд повідомив про наявність двох вакантних посад.
— Помічник судді (Оклад 17 381,00)
Вимоги до кандидатів:
- вища юридична освіта (магістер);
- бажання навчатися та працювати;
- досвід роботи в суді.
— Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (Оклад 11 855,00)
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта за спеціальністю «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» (диплом не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра)
- бажання навчатися та працювати.
«Ми гарантуємо:
- навчання та підтримку;
- можливості для кар'єрного зростання;
- дружню атмосферу.
Чекаємо на Ваші резюме: [email protected]
Телефонуйте: 0987610101, 0487055783 (76)», - сказано у повідомленні.
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