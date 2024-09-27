Практика судів
  1. В Україні

Росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі

10:50, 27 вересня 2024
Під завалами шукають людей.
Росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі
Ілюстрація
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про те, що ворог завдав ракетного удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі.

«Руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч.

На місці працюють усі необхідні служби», - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:20 у МВС повідомили про трьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості. Під завалами шукають людей.

Коментар керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про скасування проходження медогляду під час взяття на військовий облік призовників

Як повідомили у Міноборони, ліквідуються комісії для взяття на військовий облік призовників та скасовується проходження медогляду під час взяття громадян на військовий облік.

Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, не є порушенням КПК – Верховний Суд

КПК не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею – позиція Верховного Суду.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Суди випередили за доброчесністю уряд і парламент – результати опитування

Опитані оцінили доброчесність судів краще, ніж доброчесність в Кабміні та Верховній Раді.

Суд скасував наказ ТЦК про призов 23-річного чоловіка і зобов’язав звільнити його з військової служби – деталі

Окрім того, що чоловіку було на момент призову 23 роки, він був заброньованим за підприємством, яке виконувало мобілізаційні завдання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва