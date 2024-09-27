Росіяни вдарили ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі

Під завалами шукають людей.

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У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про те, що ворог завдав ракетного удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі.

«Руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджені приватні будинки, розташовані поруч.

На місці працюють усі необхідні служби», - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:20 у МВС повідомили про трьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості. Під завалами шукають людей.

Коментар керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула:

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