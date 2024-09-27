Россияне ударили ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге

Под завалами ищут людей.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, что враг нанес ракетный удар по полицейскому управлению в Кривом Роге.

«Разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

На месте работают все необходимые службы», – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:20 в МВД сообщили о трех пострадавших. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние – средней тяжести. Под завалами ищут людей.

Комментарий руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула:

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В Днепропетровской областной прокуратуре опубликовали фото с места событий:

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