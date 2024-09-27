Разведка США отметила риски, связанные с предоставлением разрешения Украине наносить удары вглубь рф

Аналитики считают потенциальным риском и неопределенной выгодой от принятия такого решения по поводу разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь рф

Американская разведка считает, что россия может ответить летальными атаками против США и их партнеров, если они согласятся предоставить ВСУ разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов в глубине рф. Об этом сообщает The New York Times.

Оценка разведки также преуменьшает влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь в ходе конфликта, поскольку у украинцев сейчас ограниченное количество оружия, и непонятно, сколько еще, если вообще, могут оказать западные союзники, отмечает издание.

Аналитики считают возможным риском и неопределенной выгодой от принятия такового решения по поводу разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь рф.

Издание указывает, что эти данные могут частично объяснить, почему Джо Байдену было трудно принять это решение, и продемонстрировать внутреннее давление на него, заставившее его отказать Украине в просьбе. Пока остается непонятно, что решит сделать лидер США.

Путин часто прибегал к угрозам, чтобы удержать США и их партнеров по коалиции от предоставления более современных систем вооружений украинцам.

В то же время британские лидеры высказались за то, чтобы позволить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия, которые они оказали для нанесения ударов в глубине РФ, но они ждали позиции Байдена по этому вопросу, прежде чем санкционировать удары, поскольку потенциальный ответ россии может иметь последствия для безопасности. коалиции в целом.

В докладе разведки описан ряд возможных действий россии в ответ на решение разрешить удары на большие расстояния ракетами американского и европейского производства – от активизации поджогов и диверсий на объектах в Европе до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.

Американские чиновники заявляют, что российская военная разведка несет ответственность за большинство состоявшихся до сих пор актов саботажа в Европе. Если путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование американских и европейских ракет в глубине россии, американские чиновники считают, что россияне будут продолжать делать это тайно, а не будут осуществлять открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы снизить риск более широкого конфликта. указывает издание.

Ранее сообщалось, что длительный отказ США от ударов дальнобойными ракетами вглубь рф усилил споры между союзниками.

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