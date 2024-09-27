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Розвідка США наголосила на ризиках, пов'язаних із надання дозволу Україні завдавати ударів вглиб рф

11:13, 27 вересня 2024
Аналітики вважають потенційним ризиком і невизначеною вигодою від прийняття такого рішення щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб рф.
Розвідка США наголосила на ризиках, пов'язаних із надання дозволу Україні завдавати ударів вглиб рф
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Американська розвідка вважають, що росія може відповісти летальними атаками проти США та їхнії партнерів, якщо вони погодяться надати ЗСУ дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів у глибині рф. Про це повідомляє The New York Times.

Оцінка розвідки також применшує вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг конфлікту, оскільки українці наразі мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники, зазначає видання.

Аналітики вважають потенційним ризиком і невизначеною вигодою від прийняття такого рішення щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб рф.

Видання вказує, що ці дані можуть частково пояснити, чому Джо Байдену було важко ухвалити це рішення, і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який змусив його відмовити Україні у проханні. Поки залишається незрозумілим, що вирішить зробити лідер США.

путін часто вдавався до погроз, щоб утримати США та їхніх партнерів по коаліції від надання більш сучасних систем озброєнь українцям.

Водночас британські лідери висловилися за те, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії, які вони надали для нанесення ударів у глибині рф, але вони чекали на позицію Байдена з цього питання, перш ніж санкціонувати удари, оскільки потенційна відповідь росії може мати наслідки для безпеки коаліції в цілому.

У доповіді розвідки описано низку можливих дій рф у відповідь на рішення дозволити удари на великі відстані ракетами американського і європейського виробництва – від активізації підпалів і диверсій на об'єктах у Європі до потенційно смертоносних атак на американські та європейські військові бази.

Американські високопосадовці заявляють, що російська військова розвідка несе відповідальність за більшість актів саботажу в Європі, які відбулися до цього часу. Якщо путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських і європейських ракет у глибині росії, американські посадовці вважають, що росіяни продовжуватимуть робити це таємно, а не здійснюватимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти і бази, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту, вказує видання.

Раніше повідомлялося, що тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками.

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