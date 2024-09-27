Британія очікує рішення дозволу Україні застосовувати західну зброю по росії до зими

В МЗС Британії очікують, що до зими буде вирішено питання про використання Україною далекобійної зброї проти росії.

Джерело фото: novyny.org

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі очікує, що рішення щодо дозволу Україні застосовувати західну далекобійну зброю проти військових цілей на території росії може бути ухвалене до настання зими. Про це він повідомив у коментарі «Голосу Америки», пише «Європейська правда».

Леммі зазначив, що найближчими тижнями слід очікувати на формування сильної позиції щодо підтримки України всім необхідним озброєнням. Він згадав про ключові зустрічі на міжнародній арені, включно з Генеральною асамблеєю ООН та самітом «Групи двадцяти», що наближаються, і підкреслив важливість цих подій у контексті майбутньої зими 2025 року.

Очільник британського МЗС також прокоментував розвідувальні дані, які свідчать про дедалі складнішу ситуацію для російського диктатора володимира путіна. Леммі вказав на поганий стан російської економіки та труднощі, з якими Кремль стикається через великі втрати на фронті.

Водночас Леммі відзначив успіхи України, зокрема в Чорному морі та в Курській області. Він підкреслив, що Україна вже відвоювала половину окупованих територій і змогла вибити російські сили з Чорного моря.

«Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити путіна з Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюся, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість», – додав британський міністр, закликаючи до подальшої підтримки України.

Раніше повідомлялося, що тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб рф.

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