В МИД Великобритании ожидают, что до зимы будет решен вопрос об использовании Украиной дальнобойного оружия против россии.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми ожидает, что решение о разрешении Украине применять западное дальнобойное оружие против военных целей на территории россии может быть принято до наступления зимы. Об этом он сообщил в комментарии «Голосу Америки», пишет «Европейская правда».

Лемми отметил, что в ближайшие недели следует ожидать формирования сильной позиции по поддержке Украины всем необходимым вооружением. Он упомянул о ключевых встречах на международной арене, включая Генеральную ассамблею ООН и саммит «Группы двадцати», которые приближаются, и подчеркнул важность этих событий в контексте предстоящей зимы 2025 года.

Глава британского МИД также прокомментировал разведывательные данные, которые свидетельствуют о все более сложной ситуации для российского диктатора владимира путина. Лемми указал на плохое состояние российской экономики и трудности, с которыми Кремль сталкивается из-за больших потерь на фронте.

В то же время Лемми отметил успехи Украины, в частности в Черном море и в Курской области. Он подчеркнул, что Украина уже отвоевала половину оккупированных территорий и смогла выбить российские силы из Черного моря.

«Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность», - добавил британский министр, призывая к дальнейшей поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что длительный отказ США от ударов дальнобойными ракетами вглубь рф усилил споры между союзниками.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь рф.

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