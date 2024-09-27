27 сентября — какой сегодня праздник и главные события

27 сентября в Украине празднуют День воспитателя.

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В пятницу, 27 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 сентября в Украине празднуют День воспитателя. Этот праздник был установлен с целью привлечения внимания к важности дошкольного образования и увековечения труда воспитателей, играющих ключевую роль в развитии и социализации детей.

Также 27 сентября Всемирный день без мяса. Этот праздник является частью Всемирной недели без мяса (World Meat Free Week), которая поощряет людей воздерживаться от употребления мяса в течение семи дней. Инициатива направлена на повышение осведомленности об экологических, медицинских и нравственных последствиях потребления мяса. Праздник был установлен с целью сохранения окружающей среды (отказ от мяса даже на один день может значительно снизить использование воды и сохранить природные ресурсы), улучшение здоровья (уменьшение потребления мяса может снизить риск некоторых заболеваний, таких как рак кишечника), благополучия животных (отказ от мяса помогает уменьшить количество животных, подвергающихся убою).

А еще 27 сентября Всемирный день туризма и День туризма в Украине. Этот праздник был установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации (UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Целью дня является популяризация туризма, освещение его вклада в экономику, культурный обмен и развитие связей между народами. Ежегодно Всемирный день туризма посвящен определенной теме, отражающей актуальные вопросы и вызовы в сфере туризма. К примеру, темы прошлых лет включали экотуризм, устойчивое развитие, культурное наследие и инновации. В Украине День туризма также отмечается 27 сентября. Этот праздник был установлен указом президента Украины в 1998 году. Украина стала членом Всемирной туристической организации в октябре 1997, что подчеркивает важность туризма для страны.

27 сентября празднуют День дудла. Каждый год праздник приходится на определенную организатором пятницу сентября. Оно было начато в 2004 году с целью сбора средств на исследование эпилепсии и поддержку людей, страдающих этой болезнью. Дудлинг – это создание простых зарисовок или каракулов, часто во время выполнения других задач, таких как телефонные разговоры или встречи. Эти рисунки могут быть как отвлеченными, так и иметь определенное значение.

Какой сегодня церковный праздник

27 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Калистрата и жены его. Святой мученик Калистрат был родом из Карфагена. Его дед, Неоскор, служил при императоре Тиверии в Палестине и был свидетелем крестных страданий Иисуса Христа. Калистрат воспитывался в христианской вере своим отцом, который тоже был христианином.

Календарь важных событий за 27 сентября:

1605 год — войска Речи Посполитой разбивают шведов под Кирхгольмом;

1821 год — провозглашают независимость Мексиканской империи;

1825 год — в Великобритании начинается движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час;

1893 год — в Джерси-Сити начинают издавать первый за океаном украинский печатный орган — газету "Свобода";

1895 год — шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписывает завещание, по которому его наследие должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и общего мира (Нобелевская премия);

1912 год — в Киеве открывают стадион "Спортивное поле" на 3 тысячи человек;

1920 год — Симон Петлюра подписывает приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине;

1920 год — Нестор Махно заключает союз с Красной Армией;

1937 год — в городке Альбион (штат Нью-Йорк) открывается первая школа по обучению Санта-Клаусам;

1939 год — немцы захватывают Варшаву;

1941 год — в оккупированном нацистами Киеве обнародуют приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации";

1941 год — Сирийская Республика провозглашается независимым государством;

1977 год — пускают в действие первую атомную электростанцию Украинской ССР – Чернобыльская АЭС;

1993 год — открывают Тилявский литературно-мемориальный музей Уласа Самчука на базе Тилявского УВК;

1998 год — основывают компанию Google;

1998 год — на выборах в Германии побеждают социал-демократы во главе с Герхардом Шредером;

2001 год — правительство Норвегии учреждает международную премию за математические исследования – Абелевскую премию;

2003 год — Украина ограничивает импорт российских спичек.

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