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БП ВС сформировала позицию по выдаче обоснованного отказа в помиловании Президентом

10:45, 27 сентября 2024
В суде подчеркнули, что невозможно через судебное решение заставить того, кто владеет таким правом, прибегнуть к определенным положительным действиям в пользу заинтересованного лица.
БП ВС сформировала позицию по выдаче обоснованного отказа в помиловании Президентом
Источник фото: Униан
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В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно выдачи обоснованного отказа в помиловании Президентом.

Так, ВП ВС у постанові № 990/57/24 від 05.09.2024 року вказала, що виходячи з положень п. 27 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ст. 87 КК України, Положення про порядок здійснення помилування від 21.04.2015 року №223/2015, помилування – це акт глави держави, за яким індивідуально визначена особа повністю або частково звільняється від покарання, а також до неї може застосовуватися більш м`яке покарання.

Помилування – це індивідуальне державно-владне веління у формі прощення особі, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості. Цей акт не розрахований на невизначену кількість випадків використання і є персоніфікованим актом одноразового застосування права щодо конкретної особи або групи осіб, індивідуально зазначених в указі Президента України.

Обов`язок Президента України безпосередньо розглядати клопотання про помилування, яке надходить до нього, і оформляти у виді указу відмову у його задоволенні із зазначенням протилежних і негативних для його автора результатів, не випливає зі змісту п. 27 ст. 106 Конституції України, ст. 87 КК України та правил Положення №223.

Повноваження Президента України стосовно здійснення помилування є виключним правом Президента України як глави держави та реалізується ним на власний розсуд. Окрім виключного права Президента України щодо видання указу про помилування, мотиви його прийняття / неприйняття не мають узгоджуватися будь з ким чи будь-кому пояснюватися, оскільки вирішення питання про помилування перебуває у межах дискреції Президента України, до повноважень якого воно віднесено за Основним Законом.

Втручання в дискреційні повноваження суб`єкта владних повноважень у цьому випадку виходить за межі завдань адміністративного судочинства.

Таким чином, оскільки чинне законодавство чітко і ясно не встановлює для глави держави як носія права на помилування обов`язку видавати (формувати) документ про відмову в помилуванні, то неможливо через судовий присуд змусити того, хто володіє таким правом, вдатися до певних позитивних дій на користь зацікавленої особи.

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