У ООН не хватает денег на помощь украинцам этой зимой — что известно

В прошлом году у этого ООН было финансирование на 70%, а сейчас только на 47%.

Фото: today.ua

Организация Объединенных Наций сообщила о нехватке денег, необходимых для помощи украинцам этой зимой, в то время, когда более половины мощностей Украины по производству электроэнергии уничтожены. Об этом заявила представитель агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Каролина Линхольм Биллинг, передает Barrons.

В настоящее время агентство располагает только 47% средств, необходимых для помощи миллионам украинцев, перемещенных или пострадавших от войны. В прошлом году в настоящее время эта программа имела финансирование на 70%.

«Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низок для этого времени года», — пояснила она.

Сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, однако обстрелы инфраструктуры и активизация российских войск влекут за собой новые перемещения населения, пояснила Линхольм Биллинг.

«Около 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа», – рассказала она.

UNHCR сотрудничает с украинскими организациями, чтобы помочь наиболее уязвимым группам населения и переселенцам, в частности перед наступлением зимы. Эту помощь получают около 650 тысяч украинцев.

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