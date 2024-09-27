Украинка пыталась вывезти в Польшу рекордные 355 000 евро и 46 000 долларов — как ее наказали

Украинка подала валютную декларацию на перевозку 20 тысяч злотых, но во время осмотра у нее обнаружили валюты на около 1,7 миллиона злотых.

В поезде Киев-Перемышль польские таможенники обнаружили у гражданки Украины незаконно перевозимые 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов США. Об этом сообщает Палата налоговой администрации в Жешуве.

Отмечается, что украинка подала валютную декларацию на перевозку 20 тысяч злотых, но во время детального осмотра было обнаружено, что она перевозила гораздо большую сумму - более 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов США. Общая стоимость обнаруженной наличности составляет около 1,7 миллиона злотых.

Деньги украинка спрятала в сумку, которая находилась в багаже женщины. Против нее открыто уголовное производство.

В Палате налоговой администрации в Жешуве добавили, что женщину ошрафовали на 50 000 злотых (более 535 000 грн).

Фото: podkarpackie.kas.gov.pl

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