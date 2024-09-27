Практика судів
  1. У світі

Українка намагалася вивезти до Польщі рекордні 355 000 євро та 46 000 доларів — як її покарали

10:14, 27 вересня 2024
Українка подала валютну декларацію на перевезення 20 тисяч злотих, але під час огляду у неї виявили валюти на близько 1,7 мільйона злотих.
Українка намагалася вивезти до Польщі рекордні 355 000 євро та 46 000 доларів — як її покарали
Фото: podkarpackie.kas.gov.pl
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У поїзді Київ-Перемишль польські митники виявили у громадянки України 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів США, які незаконно перевозилися. Про це повідомляє Палата податкової адміністрації у Жешуві.

Зазначається, що українка подала валютну декларацію на перевезення 20 тисяч злотих, але під час детального огляду було виявлено, що вона перевозила набагато більшу суму – понад 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів США. Загальна вартість готівки складає близько 1,7 мільйона злотих.

Гроші українка сховала до сумки, яка знаходилася у багажі жінки. Проти неї відкрито кримінальне провадження.

В Палаті податкової адміністрації в Жешуві додали, що жінку оштрафували на 50 000 злотих (понад 535 000 грн).

Фото: podkarpackie.kas.gov.pl

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про скасування проходження медогляду під час взяття на військовий облік призовників

Як повідомили у Міноборони, ліквідуються комісії для взяття на військовий облік призовників та скасовується проходження медогляду під час взяття громадян на військовий облік.

Оголошення змісту документів у судовому засіданні прокурором, а не головуючим суддею, не є порушенням КПК – Верховний Суд

КПК не містить вимоги щодо необхідності оголошення документів саме головуючим суддею – позиція Верховного Суду.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Суди випередили за доброчесністю уряд і парламент – результати опитування

Опитані оцінили доброчесність судів краще, ніж доброчесність в Кабміні та Верховній Раді.

Суд скасував наказ ТЦК про призов 23-річного чоловіка і зобов’язав звільнити його з військової служби – деталі

Окрім того, що чоловіку було на момент призову 23 роки, він був заброньованим за підприємством, яке виконувало мобілізаційні завдання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва