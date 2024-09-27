Українка намагалася вивезти до Польщі рекордні 355 000 євро та 46 000 доларів — як її покарали

Українка подала валютну декларацію на перевезення 20 тисяч злотих, але під час огляду у неї виявили валюти на близько 1,7 мільйона злотих.

Фото: podkarpackie.kas.gov.pl

У поїзді Київ-Перемишль польські митники виявили у громадянки України 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів США, які незаконно перевозилися. Про це повідомляє Палата податкової адміністрації у Жешуві.

Зазначається, що українка подала валютну декларацію на перевезення 20 тисяч злотих, але під час детального огляду було виявлено, що вона перевозила набагато більшу суму – понад 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів США. Загальна вартість готівки складає близько 1,7 мільйона злотих.

Гроші українка сховала до сумки, яка знаходилася у багажі жінки. Проти неї відкрито кримінальне провадження.

В Палаті податкової адміністрації в Жешуві додали, що жінку оштрафували на 50 000 злотих (понад 535 000 грн).

Фото: podkarpackie.kas.gov.pl

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