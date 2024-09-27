Кіберфахівці ГУР завдали удару по 800 російських серверах, знищивши військові дані

Українські розвідники знищили інформацію на сотнях серверів.

Джерело фото: BBC

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України успішно здійснили кібератаку на понад 800 серверів у різних регіонах росії. Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела у силових структурах.

За інформацією співрозмовника, під атаку потрапили сервери, що належать військовим, адміністративним та фінансовим установам, які підтримують військові дії рф проти України. Українським хакерам вдалося повністю знищити всі документи та дані, що зберігалися на цих серверах, без можливості їх відновлення.

Як зазначає джерело, втрата цих даних призвела до часткової або повної зупинки роботи низки установ у росії. Це ускладнить подальшу діяльність установ, адже потребуватиме додаткових ресурсів для пошуку та відновлення інформації.

«Це зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення у рф», — коментує джерело.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.