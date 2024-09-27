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Киберспециалисты ГУР нанесли удар по 800 российским серверам, уничтожив военные данные

10:09, 27 сентября 2024
Украинские разведчики уничтожили информацию на сотнях серверов.
Киберспециалисты ГУР нанесли удар по 800 российским серверам, уничтожив военные данные
Источник фото: BBC
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Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины успешно осуществили кибератаку на более 800 серверов в разных регионах россии. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации собеседника, под атаку попали серверы, принадлежащие военным, административным и финансовым учреждениям, которые поддерживают военные действия рф против Украины. Украинским хакерам удалось полностью уничтожить все документы и данные, хранившиеся на этих серверах, без возможности их восстановления.

Как отмечает источник, потеря этих данных привела к частичной или полной остановке работы ряда учреждений в россии. Это усложнит дальнейшую деятельность учреждений, ведь потребует дополнительных ресурсов для поиска и восстановления информации.

«Это обусловит необходимость расходования дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в России», - комментирует источник.

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