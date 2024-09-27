В ООН не вистачає грошей на допомогу українцям цієї зими — що відомо

Минулого року в цей час ООН мала фінансування на 70%, а зараз лише на 47%.

Фото: today.ua

Організація Об’єднаних Націй повідомила про брак грошей, необхідних для допомоги українцям цієї зими, у той час, коли більш ніж половина потужностей України з виробництва електроенергії знищена. Про це заявила представниця агентства ООН у справах біженців (UNHCR) Кароліна Лінхольм Біллінг, передає Barrons.

Наразі агентство має лише 47% коштів, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від війни. Минулого року в цей час ця програма мала фінансування на 70%.

«Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року», — пояснила посадовиця.

Зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, проте обстріли інфраструктури та активізація російських військ спричиняють нові переміщення населення, пояснила Лінхольм Біллінг.

«Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня», – розповіла вона.

UNHCR співпрацює з українськими організаціями, щоб допомогти найбільш вразливим групам населення і переселенцям, зокрема перед настанням зими. Цю допомогу отримують майже 650 тисяч українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.