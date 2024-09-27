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Оклады от 11 до 17 тыс грн — Одесский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

11:31, 27 сентября 2024
Одесский окружной админсуд ищет главного специалиста и помощника судьи.
Оклады от 11 до 17 тыс грн — Одесский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей
Фото: facebook.com/adm.od.court.gov.ua
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Одесский окружной административный суд сообщил о наличии двух вакантных должностей.

— Помощник судьи (Оклад 17 381,00)

Требования к кандидатам:

- высшее юридическое образование (магистр);

- желание учиться и работать;

- опыт работы в суде.

— Главный специалист отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности (Оклад 11 855,00)

Требования к кандидатам:

- высшее образование по специальности «Экономика», «Финансы, банковское дело и страхование», «Учет и налогообложение» (диплом не ниже степени младшего бакалавра или бакалавра)

- желание учиться и работать.

«Мы гарантируем:

- обучение и поддержку;

- возможности для карьерного роста;

- дружескую атмосферу.

Ждем Ваших резюме: [email protected]

Звоните по телефону: 0987610101, 0487055783 (76)», - сказано в сообщении.

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