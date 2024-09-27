Оклады от 11 до 17 тыс грн — Одесский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Одесский окружной административный суд сообщил о наличии двух вакантных должностей.
— Помощник судьи (Оклад 17 381,00)
Требования к кандидатам:
- высшее юридическое образование (магистр);
- желание учиться и работать;
- опыт работы в суде.
— Главный специалист отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности (Оклад 11 855,00)
Требования к кандидатам:
- высшее образование по специальности «Экономика», «Финансы, банковское дело и страхование», «Учет и налогообложение» (диплом не ниже степени младшего бакалавра или бакалавра)
- желание учиться и работать.
«Мы гарантируем:
- обучение и поддержку;
- возможности для карьерного роста;
- дружескую атмосферу.
Ждем Ваших резюме: [email protected]
Звоните по телефону: 0987610101, 0487055783 (76)», - сказано в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.