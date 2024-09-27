На Вінниччині фельдшер відстежував маршрути колон ЗСУ й передавав їх ворогу для коригування ударів

Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант «сів їй на хвіст» і їхав за нею майже 100 км.

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Служба безпеки України на Вінниччині затримала російського агента, який шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.

СБУ вказує, що під «прицілом» ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

«Для виконання цього завдання фсб дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого «обрали» через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах», — уточнили в Службі.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант «сів їй на хвіст» і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні.

Зрадника затримали поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

«На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із «зв’язковим» фсб – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер «Лохматий») з Донецька», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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