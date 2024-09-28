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В 10 регионах Украины уже работают мобильные аптеки

19:48, 28 сентября 2024
Такие аптеки могут работать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты.
В 10 регионах Украины уже работают мобильные аптеки
Источник фото: moz.gov.ua
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Мобильные аптеки уже работают в 10 регионах Украины. Проект мобильных аптечных пунктов запущен в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской, Ровенской, Одесской и Житомирской областях.

В августе 2023 года Правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Такие аптеки могут работать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты. А на период военного положения также на прифронтовых территориях.

В мобильных аптеках можно получить:

  • безрецептурные препараты;
  • лекарства по рецепту (бумажным или электронным);
  • медикаменты по программе «Доступные лекарства», частично или полностью оплачиваемые государством.

Узнать расписание прибытия мобильной аптеки можно у семейного врача или через местные власти. Маршруты определяются по нуждам общин.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине будут проверять лекарства на фальсификацию по стандартам ЕС.

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