В 10 регионах Украины уже работают мобильные аптеки

Мобильные аптеки уже работают в 10 регионах Украины. Проект мобильных аптечных пунктов запущен в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской, Ровенской, Одесской и Житомирской областях.
В августе 2023 года Правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Такие аптеки могут работать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты. А на период военного положения также на прифронтовых территориях.
В мобильных аптеках можно получить:
Узнать расписание прибытия мобильной аптеки можно у семейного врача или через местные власти. Маршруты определяются по нуждам общин.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине будут проверять лекарства на фальсификацию по стандартам ЕС.
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