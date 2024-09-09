Банки будуть перевіряти своїх клієнтів в межах фінмоніторингу – у Нацбанку розтлумачили слова заступника голови НБУ про рівень доходу в анкеті як орієнтир для застосування лімітів

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник порадив банкам «домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті».

У Нацбанку розтлумачили заяву заступника голови НБУ Дмитра Олійника, який, як повідомили у НБУ, порадив банкам «домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті».

Так, у НБУ кілька днів тому повідомили, що Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців», – зазначив Дмитро Олійник.

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.

9 вересня у НБУ додатково повідомили, що Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

«Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ» - вказали у Нацбанку.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Так, було доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

Автор: Наталя Мамченко

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